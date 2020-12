Irina Shayk w białych kozaczkach spaceruje z córką po Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

Mimo rozstania Irina Shayk wciąż stara się utrzymywać jak najlepsze relacje z Bradleyem Cooperem . W trosce o dobro pociechy starają się unikać sporów i idą na kompromisy w kwestii układania zawodowych grafików. Zarówno modelka, jak i jej były partner postanowili również zamieszkać w Nowym Jorku - tak, by ich córka mogła wychowywać się z obojgiem rodziców w pobliżu.

Jako że Shayk na co dzień rezyduje właśnie w Wielkim Jabłku, paparazzi często udaje się spotkać ją przechadzającą się tamtejszymi ulicami. Ostatnio fotoreporterzy przyłapali modelkę na spacerze i zakupach, podczas których towarzyszyła jej mała Lea.

Jak na osobę pracującą w branży modowej przystało, Irina nawet na co dzień nie zapomina o starannie przemyślanych stylizacjach. Nowojorskie ulice gwiazda przemierzała więc w stylowym kożuchu, ciepłym swetrze i maseczce w zwierzęcy print. Cały look modelka dopełniła za to białymi kozakami na obcasie, w których dziarskim krokiem prowadziła po chodniku spacerówkę, dodatkowo obładowaną torbami z zakupami.