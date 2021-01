Ivanka Trump SZLOCHA, patrząc jak Donald Trump opuszcza Biały Dom (WIDEO)

Donald Trump pożegnał się dziś ze swoim stanowiskiem i opuścił Biały Dom wraz z żoną Melanią. Podczas oficjalnego pożegnania w Maryland, na którym obecni byli bliscy współpracownicy eks prezydenta oraz dziennikarze, kontrowersyjny miliarder powiedział: A więc po prostu do widzenia. Kochamy was. Wrócimy w jakiejś formie. Miłego życia. Do zobaczenia wkrótce.