Iwona Pavlović ROZCZAROWANA wysokim poziomem uczestników: "Chciałabym, żeby ktoś sobie totalnie nie radził i bym mogła mu to powiedzieć" (WIDEO)

Okazuje się, że nie tylko ambitna 21-latka ma dryg do tańca. Iwona Pavlović w rozmowie z reporterem Pudelka przyznała, że wszyscy uczestnicy poradzili sobie zaskakująco dobrze. Słynąca z surowych ocen jurorka ubolewa, że nie ma komu wytknąć błędów:

Największe zaskoczenie, to brak słabego tańca u gwiazd. Czuję się rozczarowana, bo chciałabym, żeby ktoś sobie totalnie nie radził, żebym mogła mu to powiedzieć. A tu się okazuje, że wszyscy sobie radzą i to całkiem nieźle... - mówiła niepocieszona Czarna Mamba, a następnie żartobliwie podsumowała występy uczestników najnowszej edycji: