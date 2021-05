Iwona Węgrowska przekonuje: "Jestem po raz pierwszy w Dubaju i to jeszcze W NAJDROŻSZYM HOTELU"

Iwona Węgrowska od kilku lat próbuje reanimować swoją karierę muzyczną, ale jej nowe piosenki nie cieszą się zbyt wielkim zainteresowaniem fanów (?). Nazwisko celebrytki pojawia się za to w mediach w kontekście "odważnych" stylizacji, wyznań dotyczących życia prywatnego oraz tzw. "afery dubajskiej". Węgrowska najwyraźniej niezbyt przejmuje się krzywdzącymi plotkami i właśnie udała się na romantyczne wakacje... do Dubaju. Wyjazd jest prezentem od ukochanego na jej urodziny. Szczęśliwa piosenkarka relacjonuje luksusowe wczasy i podkreśla, że jest w tym mieście pierwszy raz w życiu.

Totalne szaleństwo! Niespodzianka urodzinowa - Dubai. Moje kochanie zwariowało! Zaraz wam pokażę hotel i widok z naszej sypialni. Nie mogę w to uwierzyć, że jestem po raz pierwszy w Dubaju i to jeszcze w najdroższym hotelu. W poniedziałek otwierajcie szampana i napijcie się za moje zdrowie ! - napisała zadowolona Iwonka na Instagramie.

Właśnie! Dla mnie to pieniądze nigdy nie miały znaczenia! Raz są, raz ich nie ma! Nigdy nie byłam bogaczem, bo jestem artystą! A człowiek z duszą taką przeważnie ich nie ma! Każdy z nas może sobie odłożyć na wczasy, jeżeli tylko tego chce! Nie dziś, to innym razem! Nie ten kraj, to inny! Życie - odparła Iwonka.