Iwona Węgrowska wyznaje: "Seks na zgodę jest cudowny!"

Ich związek co jakiś czas przechodzi poważne kryzysy skutkujące kolejnymi rozstaniami, po których następują spektakularne powroty. Trudno zliczyć, ile razy Iwona informowała na swoim profilu o "wielkim bólu serca i zakończeniu rozdziału życia" , by za chwilę ogłaszać, że "nie mogą bez siebie żyć".

Skomplikowaną relację Iwony i Macieja najlepiej podsumowała swego czasu sama Węgrowska, mówiąc: "Nie jesteśmy razem, ale też jesteśmy". Niesprecyzowany jest także status związku. Iwona twierdziła, że wzięli ślub, by później przyznać, że zrobili to tylko "umownie, między sobą". Można więc przypuszczać, że prawdziwego ślubu nie było. Mimo to, Węgrowska i Marcjanik nazywają siebie mężem i żoną.