Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chwali się ODCHUDZONĄ sylwetką! (FOTO)

Piąta edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia , podobnie zresztą jak wszystkie poprzednie, wzbudza wśród widzów sporo rozmaitych emocji. Zdaniem wielu, pary nie zostały do siebie zbyt dobrze dobrane i tak naprawdę tylko jedno z trzech małżeństw ma szansę przetrwać po programie. A mowa oczywiście o Izie i Kamilu , którzy co ciekawe ostatnio akurat przeżywali w programie mały kryzys...

Każdy z uczestników musi więc bardzo się pilnować, a nie jest to proste, kiedy chce się być influencerem. O tym najwyraźniej marzy właśnie Iza, która na Instagramie czuje się jak ryba w wodzie. Ostatnio najchętniej relacjonuje przebieg swojej metamorfozy. Jak już zdążyła się pochwalić, do tej pory zrzuciła 8 kilogramów, a to jeszcze nie koniec.