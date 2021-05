"Ślub od pierwszego wejrzenia". Pierwszy KRYZYS w małżeństwie Izy i Kamila: "TY SIĘ NIE KONTROLUJESZ"

qqq 17 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

to jest dzieciak, i on nigdy nie zmądrzeje. Przez jakis tydzien, dwa wytrzymał , bo to była przygoda, jak już dostał swoje to już się nudzi, a program się konczy, dostanie 50 tys, kupi furę i dalej będzie grał w soje zabawki