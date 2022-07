Izabela Janachowska negatywnie ocenia wywody o ślubnych kopertach: "Ważna jest obecność, nie to, co WYRÓWNA SIĘ FINANSOWO"! Karolina Pisarek już to słyszała?

Pazerni 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Zrozumcie w końcu pazerni ludzie, że jak robicie wesele, czy zapraszacie na urodziny to jest wasza sprawa, że organizujecie je w sposób wystawny i drogi. Goście nie zostali poinformowani o kosztach i tego nie ustalali, nie zamawiali masy kwiatów wstążeczek, winietek za kilkanaście tysięcy. Suknia panny młodej to tez jej sprawa, mogła kupić tańszą. Sale możecie wynająć skromniejszą. Ale nie, lepiej się zastawić za cudze, licząc na zwrot pieniędzy. Jak zapraszacie kogoś do domu na obiad to tez się oglądacie czy wam się obiad zwraca w prezentach. Tez to przeliczcie? A najgorszy obciach to pisanie na zaproszeniach, że się chce pieniędzy zamiast prezentów. Albo zamiast kwiatów pieniądze lub alkohole. Przecież prezent jest od innych, a nie od was. Jak chcecie kupić sobie alkohol to sobie kupcie sami. Dajcie gościom prawo sprezentować co chcą, nie narzucacie się. Zaraz ktoś powie, ze po co prezenty które się nie przydadzą. I co z tego? Jak ktoś daje od serca co uważa, to się liczy. Praktyczne rzeczy samo sobie kupcie jak was stać na tak wystawne wesela to na potrzebne rzeczy tez was powinno być stać. I co to za moda, żeby się zwróciło za talerzyk ? Czy to ja sama siebie zaprosiłam, że mam za siebie płacić ? Jak zapraszacie gościa to sie nim zajmijcie, nie liczcie na zwroty. Jak zapraszam kogoś na kawe to płace, bo to ja zapraszam. Jak można oczekiwać czegoś od zaproszonych gości. To jest zachłanność.