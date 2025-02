Izabela Macudzińska odpowiada na krytyczną uwagę

Izabela Macudzińska zasłynęła jako jedna z uczestniczek "Królowych życia". Celebrytka uwielbia luksus i chętnie chwali się swoim wystawnym życiem w mediach społecznościowych. W tym wszystkim towarzyszą jej mąż, Patryk Borowiak, oraz córka Eliza.

Izabela Macudzińska i jej ukochany starają się pielęgnować łączące ich uczucie na każdym kroku. Zakochani od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych zdjęcia z randek i spędzonych wspólnie spędzonych chwil. Ostatnio pochwalili się relacją z walentynek.

Izabela Macudzińska na walentynkowych zdjęciach z mężem

Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak zadbali o to, żeby spędzić walentynki w wyjątkowo romantycznej atmosferze i wybrali się do restauracji. Zakochani zdecydowali się na stylówki pasujące do tego święta. Celebrytka postawiła na różową sukienkę z wycięciami, którą całkowicie pokryły cekiny, natomiast jej mąż zaprezentował się w garniturze.

Uwadze internautek nie umknął fakt, że Izabela Macudzińska mocno się zmieniła na przestrzeni lat. Jedna z nich pokusił się nawet o stwierdzenie, że gdyby ta nie pozowała u boku męża, w życiu by jej nie poznała.

Gdyby nie mąż, nie wiedziałabym, co to za kobieta. Te operacje tak często zmieniają twarz kobiet, że gdyby nie jakieś charakterystyczne znaki (mąż, nazwisko etc.), nie wiedziałabym, kto to. Szkoda. Sorry. Lubiłam Cię kilka lat temu z piękną buzią; Teraz jak jakiś manekin. (...) Jesteś kochaną osobą, ale gdyby nie wcześniejsze info, nie wiedziałbym, kim jesteś. Choć to pewnie mało ważne. Pozdrawiam i ciepło ściskam - pisała w komentarzu jedna z internautek.

Izabela Macudzińska upierała się, że wcale nie poddała się aż tak dużej liczbie zabiegów, aby ciężko było ją poznać.

Tylko że dla pani informacji, nie robię nic z buzią... Inna fryzura, inna waga itp. Nigdy też nie ukrywałam, co robiłam, więc wmawianie mi, że coś zrobiłam, jest nie na miejscu. Poza tym to ja mam się podobać samej sobie i mężowi, a nie innym ludziom i nawet gdybym coś zrobiła, to nikomu nic do tego - stwierdziła Macudzińska.