Izabela Macudzińska pozuje w basenie, eksponując odchudzoną sylwetkę w BARDZO skąpym bikini

Jakie smutne to, że ludzie się tak sprzedają. Nic do odkrycia, wszystko na wierzchu ku uciesze prymitywnej gawiedzi. To nie średniowiecze ani klasztor ale kobietom coraz częściej brakuje klasy. To nie jest seksowne a wulgarne. Żona, Matka, Córka, Kobieta i Człowiek. 😔