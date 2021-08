Izabela Małysz ROZPŁYWA SIĘ nad przyszłym zięciem: "ZYSKUJĘ SYNA"

Egościu wczoraj zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Najważniejsze, żeby młodzi się kochali i szanowali a czy mamusia i tatuś jednej i drugiej strony lubi zięcia albo synową to jest najmniej istotne. Najcenniejsze jest to aby rodzice się nie wtrącali a jak młodzi poproszą o pomoc to pomogli i żeby nawet jeżeli nie przepadają za synową lub zięciem utrzymywali chociaż relacje bez wzajemnych animozji. Ważne jest również to aby ani mąż ani żona nie byli ślepo wpatrzeni w rodziców i tylko ich słuchali bo nic dobrego z tego nie wynika pomimo szacunku i miłości jaką darzą swoich bliskich. Nadopiekuńcze mamusie i tatusiowie choć zdecydowanie częściej są to mamusie to zmora młodego małżeństwa. Pozwolić żyć młodym po swojemu choć może nam się to nie podobać i tyle . A co do Izy i opinii na temat przyszłego zięcia. Mówi , że to wspaniały chłopak ale dlatego, że go się boi bo tak można zinterpretować to co o nim powiedziała czy nie dała mu reprymendy bo boi się , żeby nie zwiał od córki bo teściowa coś do niego ma. Nie mniej życzę przyszłej młodej parze szczęścia i dużo miłości.