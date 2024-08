Izabella Krzan komentuje transfer Cichopek i Kurzajewskiego do Polsatu. Przy okazji znów wbija szpilę Janowskiemu i jego partnerce (WIDEO)

Bbh 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Poznałam faceta i nie wiem co myśleć i gdzie siè wygasać. 40 lat bardzo przystojny dobrze ubrany świetne auto zabrał na świetną randkę itd natomiast w trakcie nonstop rozmawiał na tel -przepraszał że jakiś pilne sprawy w firmie. Potem myślał tylko żeby siê napić i dopiero jak wypił zaczął bardziej normalnie rozmawiać. Ogólnie mówi że jestem idealna piękna itd i on nie wierzy że mi siè podoba i że on jest starym nieudacznikiem i nie rozumie czemu ja go lubię. Facet wygląda świetnie ma pieniądze mówi że nigdy nie miał żony i ma nieślubnego syna. Co chwila m po si o sobie coś niefajnego i się w tym gubię . Mnie wychwala bardzo natomiast. On mi siè podoba tylko nie rozumiem jego zachowania. Jak go zobaczyłam auto itd bałam się że będzie zbyt pewny siebie i ja mu siè nie spodobam i że pewnie przebiera kobiety jak rękawiczki z takim wyglądem i dobrze zarabiając a tu sytuacja zupełnie odwrotna. Nie wiem czy to dobrze rokuje choć w pierwszym momencie siè uciszyłam nawet ze nie jest typowym podrywaczem I se mam szansę. Ogólnie kontakt raz test raz nie. Nie zawsze odpisuje i ogólnie jak już coś to o pracy. Jesteśmy umówieni na sobotę . Nie wiem co k tym myśleć