TYLKO NA PUDELKU: Robert Janowski odpowiada Izabelli Krzan. "Dziwi mnie, że jątrzy w branży. To świadczy o niej"

Izabella Krzan po tym jak rozstała się z Telewizją Polską, w której prowadziła "Pytanie na Śniadanie" oraz "Koło fortuny", związała się zawodowo z Kanałem Zero. Podczas środowego przeglądu prasy dziennikarka natrafiła na artykuł dotyczący powrotu Roberta Janowskiego na Woronicza. Jak informował Pudelek, muzyk nie tylko wróci do show "Jaka to melodia?", ale też dołączy do składu trenerskiego "The Voice Senior".