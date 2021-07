Izabella Łukomska-Pyżalska prezentuje formę w BIKINI po SZÓSTCE DZIECI! "Co za brzuszek, PODZIW" (ZDJĘCIA)

gsgs 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Ona ma prawo do robienia że swoim ciałem czego tylko chce. Wygląda super. Najlepsi są ci komentatorzy, którym wydaje się, że ten wygląd to efekt dbania o siebie, tak po prostu, zwyczajnie - mniej jedzenia i ćwiczenia umiarkowane. Potem tacy delikwenci robią wyrzuty swoim żonom, że widocznie za mało o siebie dbają. I to jest najgorsze, że większość mężczyzn nie jest w stanie zauważyć ładnie zrobionych poprawek i myślą, że to dbanie o siebie. Pozostaje miec to gdzieś;-)