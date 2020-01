Jacek Borkowski kibicuje Kamilowi Sipowiczowi w nowej relacji: "Dajmy sobie SZANSĘ NA SZCZĘŚCIE"

Pod koniec lipca 2018 roku całą Polską wstrząsnęła wiadomość o śmierci Kory . Wybitna artystka przez kilka lat walczyła z nowotworem. Wokalistka pozostawiła w żałobie fanów i bliskich, którzy do dziś nie mogą pogodzić się ze stratą.

"Chciałbym, żeby to zostało moją prywatnością" – wyznał. "Można kochać dwie osoby. Podejrzewam, że miłość jest niepodzielna. "Miłość zaczyna się od miłości" - tak jak Kora powiedziała i można kochać wiele osób. Wielu ludzi tego doświadcza. Jeżeli jedna osoba cię kochała i na przykład nie żyje, i jeżeli cię naprawdę kochała, to chciałaby, żebyś ty był szczęśliwy, a najwięcej szczęścia daje miłość. Myślę, że Kora by chciała, żebym był z kimś w związku i żebym kogoś kochał. Tak samo byłoby odwrotnie. Gdybym ja zmarł, chciałbym, żeby Kora była w szczęśliwym związku. Samotność nie jest dobra."