Jacek Dehnel i jego mąż po pięciu latach od wyprowadzki do Berlina wracają do Polski. "Z ulgą myślę o opuszczeniu tego UPADŁEGO kraju"

Jak ktoś jest nieogarnięty, to wszędzie będzie miał problemy. Trzeba było iść do banku prowadzącego rachunki i obsługę w języku angielskim. Mieszkam kilkanaście lat w de i od samego początku mojego pobytu tutaj było to bezproblemowe. Urzędy: w urzędach są dyżury pracowników mówiących w różnych językach, wystarczyło się zapisać na stronie internetowej. Całą księgowość w firmie robi mi księgowa za cenę taką jak w Warszawie. Jeśli panowie byli na stypendium, czyli niezamożni, wystarczyło iść do urzędu po skierowanie na kurs językowy i integracyjny. Sąsiadów mamy super, bardzo pomocni od samego początku. Bardzo zżyta i dobrze działąjąca społęczność w szkole dziecka, bardzo miło nas wszyscy przyjęli.Czego tu niecierpie to obciążenia składkowo-podatkowe i zero ducha przedsiębiorczości w tym narodzie.Ale jest liberalnie, pięknie i oferta kulturalno-rozrywkowo-sportowa bez porównania.