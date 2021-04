Jacek Kurski komentuje utwór Maty! "WULGARNE WYNURZENIA"

GRECIA BIS 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Greta Thunberg rapu-ciapu w wydaniu PL pińćset +. Równie zajmujący i równie wart uwagi. Następny bełkoczący nikt z aspiracjami sięgającymi poziomu Golfa dwójki na alusach, przekonany o swojej wyjątkowości i bezkrytyczny wobec siebie. Co gorsza, z braku kogoś ciekawszego, popularyzowany przez sfiksowaną część celebrytów typu Wiecznedziecko Wojewódzki. A wpisywanie się swoją tffórczoścą w nurt pseudomuzyki stworzonej przez (tu cytat klasyka) "takich co albo nie potrafili spi.....lić przed siatką, albo byli największymi głąbami z plemienia i wódz sprzedawał ich za paczkę fajek, bo i tak nie miałby z nich pożytku" i adaptowanie jej do Polskich realiów od dawna wywołuje we mnie prześmiewczy rechot połączony z głębokim zażenowaniem. I cóż nowego ten chłoptaś nam mówi? Że jest problem międzypokoleniowy, polityczny, wiary, ekonomiczny i społeczno-kulturalny? Zaprawdy odkrywcze. :) :) Dziwne, że o wirusie jeszcze nie pojękuje.