Jacek Kurski ociepla wizerunek, pozując z CÓRKĄ i naburmuszonym kocurem na okładce prawicowego tygodnika! (FOTO)

Media już od tygodni huczą na temat czarnych chmur zbierających się nad głową Jacka Kurskiego . Ponoć z każdym dniem coraz więcej sojuszników odwraca się od prezesa Telewizji Polskiej, skazując go na łaskę, bądź niełaskę - Jarosława Kaczyńskiego . Czując najwyraźniej, że grunt powoli pali mu się pod nogami, Kurski ruszył do zaprzyjaźnionych mediów z nadzieją na przeprowadzenie skutecznej kampanii wizerunkowej.

Jak wiadomo, nawet najbardziej chwytliwe nagłówki nie przyciągają uwagi tak jak zdjęcia uroczego bobasa. Jacek Kurski postanowił więc pojawić się na okładce prorządowego tygodnika z maleńką córeczką, która tym samym zadebiutowała w medialnej przestrzeni. 9-miesięczną Annę Klarę Teodorę zasiada w ojcowskich objęciach tuż pod wielkim tytułem publikacji - Sieci. Trzeba przyznać, że dziewczynka prezentuje się tak uroczo, że o mały włos, a zapomnieliśmy o skandalu z wyjazdem Kurskiego do Paryża przy niejasnej sytuacji covidowej .

Warto zaznaczyć, że uśmiech Kurskiego i pełne trwogi spojrzenie Anny Klary to zaledwie początek rysującej się na okładce układanki. Na blacie, przed dumnym tatą, rozłożony jest kajecik, w którym pan prezes zdaje się coś notować za pomocą długopisu z czerwoną zakrętką. Nieopodal ścielą się poplątane słuchawki do telefonu oraz lalka-bobas. Być może to ta, którą dziewczynka miała otrzymać od mamy na pierwsze święta Bożego Narodzenia.