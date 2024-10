Jak dziś wygląda Conchita Wurst? Zarost pozostał, ale po długich włosach nie ma śladu

Conchita Wurst zdobyła międzynarodową sławę, wygrywając Konkurs Piosenki Eurowizji w 2014 roku. Co jakiś odzywa się do fanów w mediach społecznościowych, aktualizując, co się u niej dzieje. Na nowym nagraniu zaprezentowała się w całkowicie odmienionej odsłonie. Po długich włosach nie ma śladu.