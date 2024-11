Jaką emeryturę dostaje Mirosław Zbrojewicz? Kwota robi wrażenie

Artyści mogą więcej i to jest prawda. Ich bogactwo wewnętrzne nie kwalifikuje ich do bycia traktowanym jak reszta bo obciążenie emocjonalne jest tak duże, że bez porównania do waszych prac. Jak jesteście tacy mądrzy to sami nakręćcie film i idźcie sobie do kina z chłopakiem/dziewczyną. Jeśli to takie proste...