Jakub Rzeźniczak zgłosił hejtera na policję. Upublicznił SZOKUJĄCE wiadomości

Swoim kasowaniem komentarzy pod artykułami o Owsiaku sprawiliście że odeszło od was sporo ludzi!!!!! W końcu przejrzeli na oczy co to się wyprawia za kombinacje w komentarzach. Oszustwa manipulacje dodawanie pakietów minusów -30 nie koszernym komentarzom. Prawda usuwana z internetu!!! Cenzura . To już nawet Mark Zuckerberg poszedł po rozum do głowy i przestał cenzurować Facebook. Powiedział prawdę o "niezależnych weryfikator ach treści" to samo w Polsce demagog najgorsze zakłamane zło oszuści