Jamajska polityk, która miała ZNIEWAŻYĆ Kate Middleton, już się tłumaczy. Wydała oświadczenie

Te ich objazdy, paradowanie w tych sukienkach Kate, to tak jakby objazd włości i "opsikiwanie" ich, jesteście nasi , nalezycie do nas, uczestnictwo w imprezach, tańce , kolacje etc. a jeszcze do niedawna zastanawiali sie czy Meghan urodzi ciemne dziecko. Co mieszkańcy Karaibów uważaja to za rasizm, ta cała rodzina królewska jest zakłamana.