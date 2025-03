James Van Der Beek walczy z rakiem jelita. Aktor znany z "Jeziora marzeń" udostępnił poruszające nagranie

James Van Der Beek miał 21 lat, kiedy usłyszał o nim cały świat. Jego życie zmieniło się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wraz z wygranym castingiem do głównej roli w serialu "Jezioro marzeń" . Produkcja powstająca na przełomie wieków była niekwestionowanym hitem wśród młodzieży, co umożliwiło części jego obsady przedostać się do pierwszej ligi aktorskiej.

James Van Der Beek był o krok od śmierci

Tak często definiujemy siebie przez nasze role w życiu lub przez to, co robimy. Ale co, jeśli te rzeczy się zmienią? Kim jesteśmy, gdy jesteśmy tylko my, sami, bez niczego zewnętrznego, co zakotwiczyłoby nas w konkretnej tożsamości? Medytowałem i odpowiedź przyszła. Jestem godny Bożej miłości, po prostu dlatego, że istnieję. A jeśli jestem godny Bożej miłości, to czy nie powinienem być również godny własnej? I to samo dotyczy ciebie - powiedział do swoich obserwatorów.