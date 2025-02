Jan Dąbrowski o wychowywaniu trójki dzieci, inwestycjach i 230-metrowej willi. "Posprzątanie całego domu na raz to jest wyzwanie"

Jan Dąbrowski zdradza, czy wraz z Sylwią mają pomoc domową

Nie, niestety nie mamy pomocy domowej. Wszystko robimy sami, także nie jest łatwo. Dlatego teraz, jak robimy serię house tour, w której pokazujemy, jak wykończyliśmy nasz dom, to robimy to pokojami, bo posprzątanie całego domu na raz to jest jednak wyzwanie, mając trójkę dzieci. Jeden pokój posprzątamy, idziemy do drugiego, a wtedy dzieci wchodzą do tego pierwszego i robią tam całkowity chaos - tłumaczył Jan.