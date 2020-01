Jan Komasa trafił do SZPITALA. Zasłabł w kinie tuż przed pokazem "Bożego Ciała"

38-latek przebywa od kilkunastu dni w Los Angeles, gdzie prowadzi intensywną kampanię promującą jego film. W czwartek zza oceanu dotarły niepokojące wieści, jakoby Komasa musiał zostać hospitalizowany ze względy na wyjątkowo złe samopoczucie. *Doniesienia okazały się prawdą. Jak podaje WP film, we wtorkowy wieczór Komasa miał się spotkać z widzami po przedpremierowym seansie, na który przybyły tłumy ("Boże Ciało" wejdzie do amerykańskich kin 28 lutego). *W momencie, gdy Jan pojawił się w budynku kina, autor filmu oświadczył organizatorom, że jego samopoczucie nie pozwala mu na udział w wydarzeniu. Do kina trzeba było wezwać karetkę, która zawiozła filmowca do szpitala. Mimo całego zajścia, projekcja odbyła się, a obraz został entuzjastycznie przyjęty przez widownię.