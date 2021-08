Jan Paweł II i kardynał Wyszyński pomogli Izabeli Trojanowskiej w karierze. "Dostałam glejt z niebios"

Lata 80. to pasmo jej sukcesów. Zdobyła wtedy nagrodę za interpretację na Festiwalu w Opolu i zajęła drugie miejsce na Festiwalu Interwizji w Sopocie. Wydała też debiutancki album, z którego pochodzą takie hity jak " Tyle samo prawd ile kłamstw" czy "Wszystko, czego dziś chcę".

Trojanowska współpracowała z najlepszymi muzykami, m.in. Romualdem Lipką i Tadeuszem Nalepą. Do dziś jest aktywna zawodowo, gdyż - jak sama przyznaje - praca jest jej pasją. Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć na Top of the Top Sopot Festival 2021 oraz na ramówce TVP.