Jane Seymour przyjęła pod swój dach serialowego ukochanego z rodziną. Dom Joe Lando doszczętnie spłonął. "Zostaliśmy z niczym"

bardzo współczuję tym ludziom, którzy naprawdę stracili wszystko i to w co włożyli serce, nawet jeśli to znani aktorzy, ale proszę nie porównujcie tragedii ludzi, takich jak on do sytuacji np. Paris Hilton i nie piszcie ze swej łaski, że ona straciła dobytek życia, jej dom-nieruchomość był jednym z kilkunastu albo i kilkudziesięciu który ma, nie mówiąc o jej interesach, więc dobytku nie straciła, tragedia dotknęła wszystkich, bez względu na status materialny, ale dla jednych to strata tylko nieruchomości dla innych faktycznie dobytku życia, dobierajcie lepiej słowa, to tragedia, a nie sposób na lans i co to wymyślniejsze bezsensowne nagłówki, aby tylko się klikało