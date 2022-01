Janet Jackson ujawnia kulisy ODSŁONIĘCIA SUTKA podczas Super Bowl! Prawda była ukrywana przez 18 lat

beti 2 godz. temu zgłoś do moderacji 515 4 Odpowiedz

Ameryka to bardzo pruderyjny kraj. Jak kiedyś we Francji na festiwalu w Cannes aktorce Sophie Marceau spadło ramiączko sukienki i odsłoniła nagą pierś, to Francuzi się z tego śmiali i gratulowali ładnych piersi. Jak Janet Jackson odsłoniła niechcący pierś, to w USA spadła na nią fala hejtu. Wszyscy byli oburzeni, zniesmaczeni. Musiała oficjalnie przeprosić w telewizji, wydać oświadczenie