Janina Anuszkiewicz z "Rolnik szuka żony" wie, kto stoi za szczepieniami: "Bill Gates jest GŁÓWNYM MAFIOZO"

Powinniśmy coś z tym zrobić, ponieważ jest to bardzo poważna sprawa. Te szczepienia są przygotowaniem do zmniejszenia o 90 procent populacji ludzi. Jest Stowarzyszenie Lekarzy Medycyny Zintegrowanej, gdzie wypowiadają się ogromne sławy, profesorowie różnych dziedzin medycyny i oni wyraźnie mówią, jak się to wszystko odbędzie i tak to się już dzieje - perorowała Janina. Coś nam się wydaje, że dogadałaby się z Violą Kołakowską z domu Kołek .

W internecie jest opisane jak w wojsku zmuszają do szczepień, jakie są straszne sankcje. Wynik tych szczepień będzie tragiczny. Bill Gates mówi o tym otwarcie, to było w telewizji pokazane - o 90 procentach ludzi "out", bo to jest wojna biologiczna. Mówię to między nami, bo czuję taką potrzebę, ale to warto sprawdzić. Jak to przeczytałam, to włosy mi się zjeżyły na głowie, co się dzieje wokół tych szczepień i zmuszania do nich - przekonywała.