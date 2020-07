Janusz Chabior chwali się zdjęciem z młodszą o 18 lat żoną: "Oprócz Ciebie i błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba" (FOTO)

Do paki 53 min. temu zgłoś do moderacji 26 1 Odpowiedz

Kto to pisał? Nieoczywistej urody!!!! Pudel robi się coraz bardziej chamski i napuszcza ludzi na ludzi. To czysta złośliwość, napisać taka notatkę.Ludzie są ze sobą szczęśliwi, a Pudel pisze, że aktor jest nieoczywistej urody. No chyba nie do końca takiej, skoro spodobał się pięknej kobiecie. Najczęściej to jest tak, że nie o urodę tu chodzi, tylko o wewnętrzny blask, charyzmę i iskrę boża. Ale może kiedy się tak z rana wbije szpile, to dzień wygląda inaczej?