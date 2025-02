Jarosław Bieniuk zabrał ukochaną do Dubaju. Zuzanna Pactwa czule o partnerze świecącym klatą: "Mój Valenty"

zgłoś do moderacji

Miłość, to nie pluszowy miś ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty. Ani miłość, kiedy jedno płacze, A drugie po nim skacze. Miłość, to żaden film w żadnym kinie, Ani róże, ani całusy małe, duże. Ale miłość - kiedy jedno spada w dół, Drugie ciągnie je ku górze.