Jarosław Jakimowicz komentuje aferę z Sebastianem Fabijańskim na antenie TVP Info: "JEST NIESZCZERY I KŁAMIE"

Temat jest żywo komentowany w mediach. Oprócz poruszonych fanów aktora i instagramerki do sprawy odnoszą się także dziennikarze prowadzący telewizyjne formaty. We wtorek nad "spowiedzią" Seby pochylili się w "Pytaniu na śniadanie" Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora , którzy zgodnie stwierdzili, że ten im... zaimponował.

(...) Pokazuje to, że duża część tych osób nie dorosła do roli mężczyzny, ojca, i ta niedojrzałość emocjonalna jest przerażająca.

Jak opowiada kolega Fabijański tę historię, jak był na koncercie, to był w jakimś transie później i nie wiedział, że jest w transie... - zaczął zniesmaczony "młody wilk". Ten trans spowodowały narkotyki, ale normalnie to on nie bierze i normalnie to brzydzi się tym świństwem - kontynuował, ironizując.