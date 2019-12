Jarosław Jakimowicz tłumaczy się z wysyłania Maty do wojska: "GŁOS POKOLENIA. Szanuję!"

Przepaść między pokoleniami w internetowych dyskusjach nie była dotąd wyraźniejsza. Sformułowanie ok boomer bije rekordy popularności wśród ludzi za młodych na millenialsów. Oznacza tyle, co gadu gadu, stary dziadu w "Weselu" Wyspiańskiego Jest wyrazem rezygnacji i pogardy wobec niedzisiejszych przekonań. Generacyjną przepaść widać szczególnie w reakcji Jarka "przytulam Macierewicza" Jakimowicza na "Patointeligencję" rapera Maty. Co prawd,a syn prawnika Marcina Matczaka nie odkrył Ameryki, ale wystarczyło, że bohaterem szokujących opowieści została młodzież z dobrych domów, by polski Internet dostał kociokwiku. Każdy więc nagle poczuł się uprawniony do socjologicznych diagnoz.