Jarosław Jakimowicz w swoim stylu atakuje Agnieszkę Woźniak-Starak i TVN. Poszło o wielkanocne palmy. Doczekał się ODPOWIEDZI!

Ja 🦎🦎🦎🦎 36 min. temu zgłoś do moderacji 197 12 Odpowiedz

Jarkowi odbija coraz bardziej. Co to za typ uzurpujący sobie prawo do decydowania o tym jak mają wyglądać obrzędy religijne. Władza uderzyła do głowy. 🤦