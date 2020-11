Jarosław Kaczyński w trakcie Strajku Kobiet został wywieziony z Warszawy w KAMIZELCE KULOODPORNEJ?!

Gdy miesiąc temu Trybunał Konstytucyjny ogłosił decyzję o zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, w całej Polsce zapanował chaos: wzburzeni obywatele wyszli na ulice, by przeciwstawić się bezdusznemu łamaniu praw kobiet. Doszło do tego, że 27 października na facebookowym profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego, w którym 71-latek odnosi się do ostatnich postanowień TK i wskazuje na "zagrożenie", jakie według niego stanowią walczące o swoje prawa kobiety.