Jarosław Kret ma nową ukochaną? Wybrał piękność w typie Beaty Tadli (FOTO)

Izka 25 min. temu zgłoś do moderacji 24 27 Odpowiedz

Mój brat przyrodni tak postępuje od lat. Ostatnia zdobycz kupiła mieszkanie 100-metrowe żeby uwić z nim gniazdko. Mężczyzna bez wykształcenia, z długa listą poszkodowanych, dziećmi po drodze. A najlepsze, że co jedna to lepiej wykształcona, ustawiona zawodowo, i nie widzi problemu w wiązaniu się z takim oszustem. G ł u p o t a, naiwność, nie wiem co jeszcze, ale on nie ma problemu z następnymi podbojami. Wiem, że one są ofiarami, ale nie mieć instynktu samozachowawczego. Na dodatek wszystkiego, żeby sprawa się nie rypła, izoluje te panie od rodziny, nie znam ich osobiście, a o każdej nowej dowiaduję się od mamy, która też nie ma kontaktu ze swoimi kolejnymi "synowymi". Jak ci chłop mówi, że nie warto z jego rodziną się poznać, to pomyślcie panie dlaczego.