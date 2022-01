Jarosław Kret przepowiada przyszłość Sandrze Kubickiej i Baronowi: "ZOSTANĄ RODZICAMI BLIŹNIAKÓW"

Adam 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

No proszę... Czyli jednak będą razem i ich związek przetrwa. Ciekawe, co na to pudelkowi "wróżbici", którzy wieszczyli, że On ją za chwilę zostawi, jak poprzednie. Nie dawali im szans.... A tu zonk i para będzie miała dzieci... Mnie by było łyso, że tak postawiłem na kimś krzyżyk.