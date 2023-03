Polka podająca się za Madeleine McCann została OTRUTA?! Niepokojące słowa jasnowidzki

Rex 9 min. temu zgłoś do moderacji 19 2 Odpowiedz

Od początku tej afery twierdziłem, że Julia Faustyna nie jest zaginioną Madeleine McCann tylko księżniczką Anastazją Nikołajewną Romanową. Ktoś pewnie powie - to niemożliwe, przecież Anastazja gdyby żyła miałaby dzisiaj 122 lata. Otóż moi mili wyjaśnienie jest bardzo proste - hibernacja! Anastazja została zahibernowana i po latach z powodu podwyżek cen energii wyciągnięto ją z kapsuły. A że zgłodniała przez tak długi czas to po przebudzeniu nic tylko żarła i żarła, stąd te rozmyte rysy i drugi podbródek. Jeszcze tylko trzeba porównać DNA, ale to nie problem bowiem Henryk, książę Sussexu, potocznie określany w mediach jako książę Harry jest spokrewniony z rodziną Romanowów więc wystarczy, że Dr Fia Johansson pojedzie do Santa Barbara i pobierze próbki DNA z jamy ustnej Henryka i porówna je z DNA Julii Faustyny tj. Anastazji... PS Mógłbym tak dużo dłużej, ale to jak dostanę etat na Czerskiej ;-)