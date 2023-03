Niepokojące informacje na temat Polki podającej się za Madeleine McCann. Chodzi o jej stan zdrowia. "Może mieć białaczkę"

Zaledwie kilka dni zajęło Julii , żeby usłyszał o niej cały świat. Podająca się za zaginioną przed laty Madeleine McCann Polka uparcie zarzeka się, że nie zależy jej na tzw. "fejmie", fakty mówią jednak same za siebie - młoda kobieta od miesiąca jest na językach wszystkich, a że apetyt rośnie w miarę jedzenia, 21-latka nie pozwala o sobie zapomnieć mediom nawet na chwilę.

Polka podająca się za zaginioną Madeleine McCann jest ciężko chora? Tak twierdzi opiekująca się nią jasnowidzka

W oczekiwaniu na wyniki testów, które zostaną ujawnione za kilka tygodni, Julia miała przystać na prośbę detektywki i zgodziła się poddać serii badań pod kątem zdrowotnym. W najnowszym wywiadzie dla brytyjskiego "The Sun" Fia nie tylko prawiła o dowodach na to, że dziewczyna została przetransportowana do Polski przez handlarzy żywym towarem, ale też ujawniła stan zdrowia Julii, który ma być "bardzo ciężki".