Jason Derulo USUNĄŁ WPIS o "Sylwestrze Marzeń" TVP z Instagrama! Jackowi Kurskiemu będzie przykro?

Iga 1 godz. temu zgłoś do moderacji 70 8 Odpowiedz

Ciekawe, ze hejt za występ spadł na niego a nie na inne polskie gwiazdy, które wiedzą w czym biorą udział. On to akurat nie miał pojęcia. I co go to obchodzi. Jak można było taki hejt wylac. Świat to czytał i myślał, ze Polacy są obrażeni, ze przyjechał. No i w sumie byli.