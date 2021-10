Jeden Osiem L wyznają: "Nie udało się zapomnieć, ale udało się POŚLUBIĆ". Oto ŻONY raperów! (ZDJĘCIA)

Zespół Jeden Osiem L jedną piosenką zapewnił sobie rozpoznawalność na kilka długich lat. W 2003 roku hip-hopowa grupa założona w 1998 roku w Płocku z inicjatywy raperów Marcina "Siwego" Siwka i Łukasza Wółkiewicza wydała debiutancki album zatytułowany "Wideoteka". Na krążku znalazł się utwór "Jak zapomnieć" , który szturmem podbił listy przebojów. Autorem tekstu i wykonawcą był Łukasz Wółkiewicz , natomiast kompozytorem Krzysztof "Tofson" Bączek. Utwór o rozstaniu i próbie zapomnienia sprawił, że mało znany wcześniej zespół zyskał ogólnokrajową sławę. Przyszedł czas na trasy koncertowe, wywiady telewizyjne i duże pieniądze - a to już nie spodobało się środowisku hip-hopowemu, który zarzucał grupie Jeden Osiem L komercjalizację.

Z upływem lat zespół tracił na popularności, jednak nieśmiertelny okazał się ich utwór "Jak zapomnieć". Choć dla wielu ciekawostką może być fakt, że grupa nadal funkcjonuje, to żaden inny singiel nie przebił popularnością słynnego "Ile dałbym, by zapomnieć Cię, wszystkie chwile te, które są na nie. Bo chcę (bo chcę)...". Przez 18 lat fani trudzili się, by otrzymać od autora utworu odpowiedź na jedno pytanie: Czy w końcu zapomniał?