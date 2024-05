Jeden pierwszy taniec to za mało? Rafał Mroczek z żoną przygotowali AŻ DWA (FOTO)

Zakochani zdecydowali się na ślub kościelny , po którym wraz z gośćmi udali się do arkadyjskiej posiadłości w miejscowości Trębki Nowe . Państwo młodzi do tej pory nie podzielili się własnym nagraniem z pierwszego tańca , ale wyręczył ich Marcin Mroczek . Wybrali dwa utwory.

Rafał Mroczek z żoną zdecydowali się na "podwójny" pierwszy taniec

Z nagrania opublikowanego na Instagramie Marcina Mroczka dowiadujemy się, że Rafał Mroczek i Magdalena rozpoczęli wesele od walca do utworu "One And Only" z repertuaru Adele. Towarzyszyła im w tym dymna chmurka, która rozciągała się po parkiecie. Po chwili wybrzmiały pierwsze nuty "I'm Coming Out" Diany Ross i zakochani puścili wodze fantazji, świetnie bawiąc się w swoim towarzystwie.