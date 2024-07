Jeff Bezos z ukochaną Laurą Sanchez wsiadają do helikoptera, by dostać się na JACHT miliardera za 300 mln zł. Skromnie? (ZDJĘCIA)

Od tego momentu miliarder stał się również bohaterem kolorowej prasy, która chętnie zagląda teraz do jego życia prywatnego. Nie tak dawno Bezos przebywał jeszcze w Sun Valley w stanie Idaho, gdzie odbywała się konferencja Allen & Co. Oczywiście towarzyszyła mu wówczas ukochana Lauren.

Trzeba przyznać, że warta 75 milionów dolarów (prawie 300 milionów złotych) maszyna robi wrażenie. Okazuje się jednak, że to tylko "jacht pomocniczy" Bezosa, który to, jak podaje Daily Mail, pełni jedynie funkcję "pływającego garażu" z lądowiskiem dla helikopterów. Tak naprawdę Jeff ma w swojej kolekcji jeszcze superjacht, który to kosztuje już 500 milionów dolarów. Jacht pomocniczy został zakupiony dla Lauren Sanchez, by ta mogła wylądować na nim swoim helikopterem. Ukochana miliardera jest bowiem wyszkolonym pilotem.