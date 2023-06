Jeff Bezos z ukochaną relaksują się na jachcie wartym ponad 2 MILIARDY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

mać wczoraj zgłoś do moderacji 241 9 Odpowiedz

Odkąd świat światem niewolnictwo było, jest i pewnie, niestety, będzie. Zmienia się tylko kosmetycznie nazwa systemu dla niepoznaki: komunizm, kapitalizm, demokracja. Ale wciąż chodzi o to samo. Ale to cały czas niewolnictwo. Masz nic nie mieć i być szczęśliwy, by bogacił się np Bezos... Powinno się taki system zrównać z ziemią. To ja już chyba wolę wioski indiańskie. Było przynajmniej uczciwie i w zgodzie z naturą. Dziękuje za uwagę.