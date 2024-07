Jego hity nuciła cała Polska. Dziś współpracuje ze ŚWIATOWYMI gwiazdami. Tak obecnie wygląda Doniu (ZDJĘCIA)

Ewa 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 7 Odpowiedz

Tak napisane że nie wiem co on w końcu robi. Jest od PR od wizerunku??? Ale czy światowe gwiazdy muszą sięgać po porady jakiegoś Duniu który prawdopodobnie słabo mówi po angielsku? Obstawiam że zaopatruje śmietanki towarzyskiej w narkotyki i stąd te jego biznesy. A utwór suczki to słuchała patologia a nie normalni ludzie