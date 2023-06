Jej mąż zniknął bez śladu po tym, jak osiągnął swój cel. Zabrał meble i pieniądze

W 2016 r. zakochani zaręczyli się, a rok później wylecieli do Australii. Tam w 2018 r. wzięli wystawny ślub i wydawało się, że wszystko jest w porządku, dopóki mąż Isabelle nie dostał wizy. To miała być dobra wiadomość dla małżeństwa. Mieli pewność, że nie rozdzieli ich urząd imigracyjny. Niedziwne więc, że postanowili uczcić to kolacją na mieście.