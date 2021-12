Jennifer Lopez jest WŚCIEKŁA na Bena Afflecka za obwinianie Jennifer Garner o jego ALKOHOLIZM

aha 23 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

No cóż, lada chwila sielanaka się skończy, euforia minie, oczy jej się otworzą i będzie musiała pożegnać chłoptasia. Co to w ogóle za gość, dorosły facet? Serio? Który za swoje błędy obwinia kogoś innego? Nie dość, że wykolejony to jeszcze z pretensjami do całego świata. Jen, ty to nie masz szczęścia do facetów, dziewczyno.