Jennifer Lopez w czarnej mini z imponującym dekoltem kokietuje fanów na Instagramie. "Najpiękniejsza kobieta na świecie"

Pojecie "piekna" jest pojeciem wzglednym. Co dla jednych jest piekne czesto dla innych bywa obrzydliwe. Gdybyscie zobaczyli azteckiego kawalera ktory idzie na randke to byscie pomysleli ze spotkaliscie samego diabla. Na wyspach Oceani to gdybyscie popatrzyli na cale plemie to ta najgrubsza kobieta to na pewno jest zona wodza plemienia. W Australii to najwieksza pieknosc to piersi kobiet pomalowane w kropki biala ochra i wlasnie taka delegacja aborygenskich kobiet z pomalowanymi piersiami trzymanymi na wierzchu witala papieza JP II. Tak ze PIEKNOSC to jest to dosc sliski temat.