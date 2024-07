Jerzy Bralczyk dopiero co wywołał aferę. Teraz media donoszą, że dostał własny program w TVP...

Kilka dni temu po udziale Jerzego Bralczyka w programie TVP Info "100 pytań do" wybuchła medialna wrzawa. Wszystko przez konserwatywne podejście profesora do kwestii mówienia o zwierzętach. Jak wspominał, nie pasują mu określenia "adoptowanie zwierząt" czy to, że "pies umarł", bo z perspektywy językoznawcy są one dla niego obce.