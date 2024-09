Jerzy Bralczyk zapytany o "trzecią płeć" i język neutralny płciowo: "To uprzedmiotawia człowieka"

Bralczyk zapytany o "trzecią płeć" i język neutralny płciowo

Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o te określenia typu neutralnego, to jest pewien problem i myślę, że to będzie z czasem problem coraz bardziej zaznaczony. Rodzaj nijaki trochę nie odpowiada, bo on trochę uprzedmiotawia człowieka. Mówić "ono" albo "to"... "ten" to może być mężczyzna, "ta" może być kobieta, a "to"? Od razu to obniża rangę i myślimy o "to", że to to jest jakiś przedmiot albo w najlepszym przypadku zwierzę. I dlatego też nie chciałbym, żeby te neutralne, czy niby neutralne, bo to z łaciny "neutrum", ten nijaki rodzaj tutaj funkcjonował.